京都市内の大きな交差点で、複数台の車が絡んだ事故が起きています。事故が起きているのは、京都市上京区にある堀川丸太町の交差点です。消防によりますと、午前9時前に「車3台と歩行者の事故、男性が下敷きになっている」といった119番通報がありました。また、警察によりますと、事故は堀川通りを走っていた車両が信号無視をしたとみられ、そのまま人をはねたという目撃情報もあります。けが人は複数いるとみられてい