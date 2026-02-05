週末の土日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。立春から続いた暖かさも一変し、上空の寒気がかなり強く、日本海側の地域では雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。7日(土)午前9時の予想天気図です。低気圧がオホーツク海に抜け、日本付近は冬型の気圧配置になりそうです。日本海では北よりの風が強く、上空およそ1500メートルの寒気の予想は、8日(日)で九州や中国・四国でも−12度以下とかなり強まるでしょ