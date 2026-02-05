韓国の俳優 パク・ソジュンとキム・ユジョンが3月7日、神奈川・横浜ぴあアリーナMM にてファンと直接交流する特別なイベントを開催する。約2万人規模となる『C2U with Park Seo Jun ＆ Kim You Jung in Japan 〜Special Fan-Meeting〜』は、2人のプレミアムイベントとなる。【写真全39枚】パク・ソジュン＆キム・ジウォンの密着ショットNetflixドラマ『梨泰院クラス』をはじめ、『キム秘書はいったい、なぜ？』『サム、マイウ