警察庁2025年に懲戒処分を受けた全国の警察官や警察職員は337人（前年比98人増）で、直近10年で最多だったことが5日、警察庁のまとめで分かった。このうち逮捕者は64人（7人増）で、業務上の処分は102人（49人増）。勤務中にスマートフォンでゲームをするなどの「職務放棄」に当たる処分が増加傾向で、同庁は「指導・教養を徹底する」としている。警視庁による機械製造会社「大川原化工機」の冤罪事件では、当時の捜査幹部2人