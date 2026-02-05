BTOBのユク・ソンジェ、宇宙少女のキム・ジヨン（ボナ）が主演を務める韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』（全32話）が、3月2日よりABEMAで配信されることが決定した。本作は配信開始から1ヶ月間、全話無料で視聴できる。【動画】“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』本作は2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めた話題作。強い霊力を持つ少女と、悪神、そして王宮に巣食う“鬼”の呪いを描いた