警察庁によりますと、去年の警察職員の懲戒処分者数は337人で、2024年より98人多く急増しました。300人を超えたのは11年ぶりだということです。大幅に増加したのは職務放棄・懈怠等で、川崎のストーカー殺人事件を受け、適切な捜査指揮をしなかったとして処分された神奈川県警の警察官や、勤務時間中に交番に集まりスマホゲームをしていた兵庫県警の警察官らへの処分が含まれています。また社会問題となったオンラインカジノに関連