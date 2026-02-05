山中慎介インタビュー後編今後のバンタム級戦線について（前編：井上尚弥のフェザー級転向は、山中慎介から見て「ベストなタイミング」昇級後に対戦が楽しみな選手は？＞＞）バンタム級で４団体を束ねていた井上尚弥（大橋）がスーパーバンタム級に上がり、その後を追うように２団体を統一していた中谷潤人（M.T）、元IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（六島）も階級を上げ、バンタム級は新たな時代を迎えている。昨年11月