山中慎介インタビュー前編井上尚弥について12月27日、サウジアラビア・リヤドで開催されたボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」。メインイベントに登場したWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、WBC同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）を相手に判定３―０（120−108、119−109、120−108）で圧勝した。昨年末にピカソを下し、タイトルを防衛した井上尚弥photo by 山口フィ