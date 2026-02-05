SVリーグ 主要選手インタビュー山本智大／大阪ブルテオン 後編（全３回）【ブリザールとプレーすると目が輝く】「（日本）代表では、ロス五輪に向けて、まずは出場するために今年のアジア選手権でしっかり勝つことですね」山本智大はそう言って、堅実に未来を見据えている。31歳にしてさらなる成長を誓う山本智大photo by Sunao Noto「もちろん、SVリーグでも優勝を目標にしています。リベロとしていいプレーを保ちながら、