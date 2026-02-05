SVリーグ 主要選手インタビュー山本智大／大阪ブルテオン 中編（全３回）【世界のトップを相手に自分たちのプレーを出せた】「世界一のリベロ」山本智大には、その称号がふさわしい。実際、大阪ブルテオンが参加した昨年12月の世界クラブ選手権では、決勝でイタリアの欧州王者ペルージャに敗れたものの、大会を通じて最多のディグ（ラリー中の攻撃に対するレシーブ）数を記録し、「ベストリベロ賞」に輝いている。2025年12月に