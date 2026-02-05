『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（上・下）アンディ・ウィアー著小野田和子訳ハヤカワ文庫ＳＦ各１６５０円『爆発物処理班の遭遇したスピン』佐藤究著講談社文庫９５７円『おふとんの外は危険』キム・イファン著関谷敦子訳竹書房文庫１７６０円◇三月に実写映画版が日米同時公開されることも話題の（１）は、主人公が記憶喪失状態で目を覚ます場面から始まる。本を開いた瞬間真っ白で何もない