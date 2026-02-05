米国のゲームに初登場米国で人気の野球ゲーム「MLB The Show」の2026年度版で、東京ドームが使えるようになったことが発表された。しかし、日本のファンの間では看板のデザインにツッコミが殺到している。今回の表紙にはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が選ばれ、2026年版ということでWBCのユニホームを着用したジャッジも描かれている。WBCモードも搭載されるようで、1次ラウンドが行われる東京ドームが同ゲームで初め