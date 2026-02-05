インターネットアーカイブが運営するインターネット上のコンテンツをアーカイブするサービスが「Wayback Machine」です。ウェブアーカイブの代名詞とも言えるWayback Machineが、リンク切れ問題を解決するための新しいWordPressプラグインを発表しました。Fixing Links with the Wayback Machine - Automattichttps://automattic.com/2026/02/04/wayback-machine-wordpress-link-fixer/The Wayback Machine debuts a new plug-in d