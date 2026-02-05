吉田正尚外野手所属のレッドソックスが、ブルージェイズからフリーエージェント（ＦＡ）になっているアイザイア・カイナーファレファ内野手（３０）と１年契約に合意したと４日（日本時間５日）、米各メディアが伝えた。身体検査を経て正式発表される模様だ。２０２０年に三塁手としてゴールドグラブ賞受賞経験を持つ３０歳は、メジャーで一塁を除く８ポジションを経験。特に二塁、三塁、遊撃の内野守備には定評がある。打撃面