防災士養成講座の様子（さぬき市提供） さぬき市は、地域防災力の強化をめざそうと「防災士養成講座」を2月14日（土）・15日（日）に開催します。 市は、2017年度、2022年度と同様の講座を実施しました。過去2回はそれぞれ50人が受講。2025年度は、これまで以上に地域に根差した自主防災活動の担い手を育成しようと、定員を過去最大規模の70人にして開催します。（定員が集まったため募集は終了） 自主防災組織の結成