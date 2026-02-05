お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と妻で元AKB48・タレントの西野未姫が３日、それぞれオフィシャルブログを更新。家族で３人での“節分ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、山本は「鬼本圭壱」と題してブログを更新すると「節分でございまして鬼になりました」と報告。「どうですか、鬼本圭壱は」とおどけたコメントを添えながら赤鬼に扮（ふん）した自身の姿を公開。 一方で、１歳の娘・にこりちゃ