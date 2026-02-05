４日夜に第１子出産を報告したタレントの岡田結実（２５）が同日、日本テレビ系「１周回って知らない話」に出演。子だくさんママタレントの先輩へ、「希望になる」などとタイムリーな発言しているシーンが放送された。番組では辻希美、加藤夏希、東原亜希の子だくさんママが出演。なぜ子だくさんになったのか？壮絶なバッシングなど、育児中の思いなどを告白した。コーナーが始まる前にコメントを求められた岡田は「３人を越