上沼恵美子が１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、ともにＭＣを務める高田純次のボケに苦笑いを浮かべた。番組には歌手の天童よしみがゲスト出演。冒頭で上沼は「天童よしみさんにお越しいただきました。新曲がこのあいだ出たところです」と天童が「旅路」をリリースしたことを伝えた。高田が「ほやほやだ。そんな感じがします」と言うと、上沼は「どんな感じやねん」とツッコんだ。エンディン