芸能事務所「ＴＯＢＥ」は５日、平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太による３人組グループ・「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」が世界最大手のタレントエージェンシー「ＷＭＥ」と契約したと発表した。今後は全世界における代理業務をＷＭＥが行い、活動をサポートする。マネジメント業務は引き続きＴＯＢＥが行う。今回の発表を受け、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉはコメントを発表。「ＷＭＥの皆さんとご一緒できることになり、うれしく思っております。新し