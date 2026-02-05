ミラノ・コルティナ五輪で日本代表選手団の応援サブリーダーを務める元卓球女子日本代表・石川佳純さんが４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ミラノ大聖堂（ドゥオーモ）を前に撮影した一枚に反響の声が集まった。「イタリア、ミラノに来ています４年に１度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました」とつづった石川さん。今大会ではフジテレビ系のキ