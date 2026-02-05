四季折々の花が楽しめる三重県津市のかざはやの里では、早咲きの梅が見頃を迎えています。ゴルフ練習場の敷地内にある広さ2万平方メートルの梅園には、66種・585本の梅の木が植えられています。今年は例年よりも10日ほど早い1月20日頃から早咲きの品種の花がほころび始め、かざはやの里のシンボルツリーで樹齢106年、高さ約6メートルの「養老梅」などの梅が見頃となっています。今年は梅の開花が早まりそうだということから、梅ま