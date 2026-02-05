私はミチル（33）。息子のユウキは6歳です。私はユウキに「鬼が来た、お化けが来る」などで、親が子どもを脅して言い聞かせないと決めています。しかし私の母と私の妹は「鬼が来る」と言って、子どもに言うことを聞かせます。どちらが正しいというわけではないので、私のやり方を2人に押しつけるつもりはありません。でも、私のしたい育児とは異なるため少しずつ距離を置いていました。今日は久しぶりに実家に行き、母と妹と会った