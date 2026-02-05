2月5日午前9時19分頃、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。静岡県内でも震度1を観測しました。 【写真を見る】東京都、神奈川県、千葉県、茨城県で最大震度2 静岡・熱海市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、富士宮市、富士市で震度1（2月5日午前9時19分頃） 気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定され