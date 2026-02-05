＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 初日◇4日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞OWGR（公式世界ゴルフランキング）は2月3日、LIVゴルフが2026年シーズンから世界ランキングポイントを獲得すると正式発表した。この発表を受け元世界ランキング1位のジョン・ラーム（スペイン）は、悲願達成で大喜び…とはいかなかった。【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎LIVゴルフ開幕戦のリヤド大会初日を5アンダーの4位タイで終え