男性3人組「Number＿i」が世界最大手のタレントエージェンシー「WME」と契約した。今後は全世界における代理業務をWMEが行い、3人の活動をサポートしていく。3人は2024年のデビュー直後である同4月に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演。出演後にはデビュー曲「GOAT」が、米国iTunes総合チャートで10位、Hip―Hopチャートで3位にランクインした。昨年はアジアの音楽やカルチャー