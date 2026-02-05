俳優の竹内涼真（32）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、妹でタレントのたけうちほのか（28）、弟で歌手の竹内唯人（25）と沖縄旅行に出かけたことを明かし、きょうだいショットを披露した。「Nakijinnago LoveOur first trip together as three brothers was a great success（今帰仁・名護ラブ3きょうだいで初めての旅行は大成功）」と記し、自身と唯人が風呂に入って楽しむショットや、きょうだい3人でスマホ