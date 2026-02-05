退職代行サービス「モームリ」の利用者に関する法律事務のあっせんを受けたとして、警視庁は５日、弁護士法人「オーシャン」（東京都港区）代表の弁護士（４５）（目黒区）ら男３人を弁護士法違反（非弁提携）容疑で東京地検に書類送検した。同庁は２０２３年２月以降、モームリの運営会社から利用者の紹介を受け、報酬を支払っていたとみている。捜査関係者によると、ほかに書類送検されたのは、弁護士法人「みやび」（港区）