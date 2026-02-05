女優藤原紀香（54）が5日までにブログを更新。父の死去を報告した。藤原は、出演していた舞台「忠臣蔵」が大千秋楽を迎えたことを報告し、来場者らへ感謝。同舞台で主演の上川隆也演じる大石内蔵助の妻・大石りく役を演じた思いをつづるとともに「公演期間中、父が身罷りました」と明かした。「急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができま