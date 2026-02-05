◇垂水悠（２３）徳島支部１２８期１月１５日、デビューから４年８か月で初優勝を飾った。「やっと優勝できて肩の荷が下りました。何か優勝しないといけないっていう気持ちがちょっと抜けて楽な感じになりましたね。優勝戦１号艇でのプレッシャーもそこまではなくて、普通の一般レースみたいな感じでいけました」と平常心で臨めたことが、好結果をもたらしたのだろう。ただ、現状には満足はしていない。２０２６年後期適用勝率