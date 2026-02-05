ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット○「26歳差夫婦」の実態「のぞき見! 隣のママ」のコーナーでは、ふだんはなかなか見ることのできない他人の家庭の様子に密着。今回は、2歳から7歳までの5人の年子を育てる27歳の美人妻が登場し、53歳の夫との「26歳差夫婦」の実態にスタジオが騒然となる場面があった。福岡県に住む一家は、夫のたかひこさん(53歳)と妻のじゅりさん(27歳)、