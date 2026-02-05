【打つとき】練習のときは際どいストライクもすべて振ろう 【どうして？】→ 実戦でも積極的なバッティングができるから バッティング練習、とくにコーチなどに投げてもらってのフリー打撃で、ときおり、明らかにストライクの球を見逃す選手がいるが、これはいただけない。練習ではむしろ、際どいコースも、全部打つつもりで打席に入ろう。 際どいコースのストライ