巨人は５日、宮崎キャンプ第２クール初日を迎えた。２軍はひなたひむかスタジアムで行っている。この日は午前９時から早出練習が行われ、増田陸内野手、萩尾匡也外野手、岡田悠希外野手が室内練習場で３０分間、バント練習に汗を流した。昨シーズン失敗の目立ったバント、バスター、ヒットエンドラン、スクイズ、盗塁、重盗をはじめとする細かいサインプレーに力を入れ、課題の克服に取り組む。