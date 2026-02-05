イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着したフィギュアスケートペアの長岡柚奈（右）、森口澄士組＝4日（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケートのペアで初代表の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が4日、ミラノに到着した。森口は上位入賞を目標に掲げて「積み上げてきたものをしっかり出し切って、できる限界を超えたい」と意気込み、長岡は「代表ウエアを着てミラノに降り立ち、改めてうれしい気持ちになった」と実感