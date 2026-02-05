半導体大手ルネサスエレクトロニクスは5日、電子回路を正常に動作させるための関連部品の事業を、同様の事業を展開する米国のサイタイムに売却すると発表した。ルネサスは現金とサイタイム株の約13％を合わせて約4680億円を得る。