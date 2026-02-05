オーガスタナショナルGC（米ジョージア州）は4日、第7回オーガスタナショナル女子アマチュア選手権（4月1〜4日）の出場選手に招待状を送付したと発表した。出場が確定したのは世界アマチュアランク上位20人など23カ国の71人。日本勢は21年大会覇者の梶谷翼、25年日本女子オープン3位の広吉優梨菜、25年世界ジュニア覇者の岩永杏奈、24年日本ジュニア優勝の長沢愛羅、25年下部ツアーSkyレディースを制した後藤あいの5人が出場す