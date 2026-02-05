お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が5日、自身のインスタグラムできのう4日に娘で俳優の岡田結実（25）が第1子出産を報告したことに触れ、祝福の言葉を贈った。【写真】第1子出産を報告した岡田結実岡田はインスタのストーリーを更新。娘・結実が第1子出産を報告した文書を引用し、「閉店ガラガラおめでとう」とスタンプ付きで祝福した。岡田結実は2000年4月15日生まれ、大阪府出身。B型。2001年、1歳で子役モデ