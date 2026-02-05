アステラス製薬が大幅高で５連騰。２０２３年５月につけた上場来高値を更新した。同社は４日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、評価された。今期の売上高予想は従来の見通しから７００億円増額して２兆１０００億円（前期比９．８％増）、純利益予想を７００億円増額して２５００億円（前期比４．９倍）に引き上げた。前立腺がん治療剤「