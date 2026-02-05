高橋カーテンウォール工業が大幅反発している。４日の取引終了後に集計中の２５年１２月期連結業績について、営業損益が従来予想の１億円の赤字から１億１２００万円の黒字（前の期比８１．１％減）へ、最終損益が５５００万円の赤字から１億９０００万円の黒字（同４８．９％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 売上高は７３億５０００万円の従来予想に対して７３億３８００万