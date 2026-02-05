ＨＥＮＮＧＥは大幅続落。約１年ぶりに昨年来安値を更新した。４日取引終了後、第１四半期（２５年１０～１２月）連結決算を発表。売上高は３０億１６００万円（前年同期比２０．１％増）、最終利益は３億６６００万円（同９．９％減）だった。クラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥＯｎｅ」が引き続き伸長した一方、人件費など販管費の増加やデリバティブ評価損が利益面で重荷となった。通期で２ケ