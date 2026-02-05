午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３６５、値下がり銘柄数は１９６、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に医薬品、空運、小売、その他金融など。値下がりで目立つのは非鉄金属、その他製品、機械など。 出所：MINKABU PRESS