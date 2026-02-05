ユニフォームネクストが３日続伸している。４日の取引終了後に発表した１月度売上高が前年同月比１０．１％増となり、増収基調が継続していることが好感されている。 中旬の記録的な暖気の影響を受けて、汎用性の高い秋冬・オールシーズン用作業服やポロシャツの販売が伸長し売り上げを牽引。加えて、早期の春需を捉えた春夏用ブルゾンなどの薄手の商品も好調に推移した。 出所：MINKABU PRESS