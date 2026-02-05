ＭＵＴＯＨホールディングスがストップ高の水準となる前営業日比５００円高の３４８０円でカイ気配となっている。４日の取引終了後、ブラザー工業が同社に対して完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１株７６２６円にサヤ寄せする動きを見せている。 買付予定数の下限は３０４万２７００株（所有割合６６．２９％）で、上限は設定しない。買付期間は２月