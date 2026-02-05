気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となっている所があります。 5日（木）～10日（火）の雪雨シミュレーション ５日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となる所があるでしょう。 ６日は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近