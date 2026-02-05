終末期には重度の認知機能障害と身体機能の低下が見られます。言語機能がほとんど失われ、身体機能も著しく低下し、全面的な介護が必要となります。この段階では、本人の苦痛を軽減し、尊厳を保つケアが求められます。ここでは、終末期の症状と、緩和ケアを含めた適切な対応について説明します。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科 東京逓信病院脳神経外科部長 脳腫瘍頭蓋底外科センター長 【経歴】 平成2年3