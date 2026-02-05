【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に1stミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）をリリースすることが決定した。 ■BOXに楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種を同梱 2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースしてきた大森。