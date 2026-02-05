5日10時現在の日経平均株価は前日比71.90円（0.13％）高の5万4365.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1365、値下がりは196、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を160.44円押し上げている。次いで中外薬 が60.07円、アステラス が36.68円、ＫＤＤＩ が26.87円、豊田通商 が17.85円と続く。 マイナス寄与度は191.19円の押し下げでア