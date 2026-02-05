スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は4日（日本時間5日）、ドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）第4戦でサヨナラ負けによるシリーズ敗退を招いたフィリーズのオライオン・カーカリング投手（24）について報じた。同投手は1―1の延長11回2死一、三塁の局面で5番手として登板。四球で満塁としながらも、パヘスは投前のゴロに打ち取った。しかし不規則な回転の打球を処理できず、捕手・リアルミュートは一塁を指示