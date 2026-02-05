平野紫耀さん（29）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）の3人からなるグループ・Number_iが5日、大手のタレントエージェンシー・WMEと契約したことを発表しました。WME（William Morris Endeavor）は、アメリカを拠点とする大手のタレントエージェンシーの1つです。映画、テレビ、音楽、スポーツなど、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般においてアーティスト、クリエーター、アスリートのエージェント業務を手がけ