５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブンの家に誹謗中傷の紙が投げ入れられなくなった意外な要因が明らかになった。この日の「ばけばけ」では、きれいな庭にあ然とするヘブン（トミー・バストウ）やトキ（高石あかり）、錦織（吉沢亮）。そこへ司之介（岡部たかし）が牛乳配達から戻り、江藤知事（佐野史郎）の家の前が大変なことになっていると知らせる。錦織が江藤知事の家に行くと、「江藤知事食ひ