Image: 株式会社F&HARU この記事は2025年12月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。窓のサッシの砂埃、見なかったことにしよう…。そんな小さな「掃除の後ろめたさ」、心当たりはありませんか？ 思い立った瞬間にサッと使えるツールが、デスク脇にこじんまり待機していたら毎日の暮らしがもう少しだけ快適になるか